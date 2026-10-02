La masacre del 3 de octubre, la fallida rebelión contra Noriega

Este 3 de octubre se cumplen 37 años del fallido intento de golpe de Estado contra el entonces hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. La sublevación, encabezada por el mayor Moisés Giroldi y un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa, ocurrió en medio de una profunda crisis política, económica y social que atravesaba el país.

Según reportes oficiales, los conspiradores lograron tomar el control del cuartel Central y capturar a Noriega, pero el movimiento fue rápidamente sofocado. Giroldi y otros nueve miembros de las Fuerzas de Defensa fueron ejecutados entre el 3 y el 4 de octubre de 1989, en hechos que posteriormente serían conocidos como la Masacre de Albrook.

Para Miltón Castillo, quien se encontraba detenido tras el primer intento de golpe ocurrido el 16 de marzo de 1988, la idea de presentar a Noriega como un dirigente patriota no corresponde con sus acciones. “Le estaba inyectando una condición a la institución, pero sus acciones decían todo lo contrario”.

El catedrático y periodista René Hernández recordó que la noche del 2 de octubre recibió una llamada de la Voz de los Estados Unidos de América, medio para el cual trabajaba como corresponsal internacional. Le solicitaron mantenerse alerta ante la posibilidad de que ocurriera algún acontecimiento.