La CSS realiza cirugías especializadas para evitar amputaciones en pacientes con pie diabético

Tres pacientes con pie diabético fueron sometidos a cirugías especializadas en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos durante una jornada de capacitación organizada por la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con el reporte oficial, la capacitación incluyó sesiones teóricas y prácticas dirigidas por el cirujano español F. Javier Aragón, quien presentó procedimientos conservadores y técnicas mínimamente invasivas enfocadas en mantener la funcionalidad del pie afectado y evitar amputaciones cuando sea posible.

La coordinadora nacional de Curación de Úlceras, Heridas y Pie Diabético de la CSS, Lia Riley, advirtió sobre el impacto de esta complicación en personas con diabetes. “Hasta el 85 % de las amputaciones de miembros inferiores son precedidas por úlceras del pie diabético”, explicó.

Agregó que “la supervivencia a cinco años después de una amputación mayor apenas alcanza el 50 %”, por lo que destacó la importancia de brindar tratamiento oportuno y especializado.

Por su parte, Aragón señaló que el propósito de estas intervenciones es conservar la extremidad afectada para que el paciente mantenga su movilidad, independencia y calidad de vida, mediante procedimientos que reduzcan la necesidad de amputaciones.