La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha impuesto multas por B/.12.8 millones a empresas proveedoras de medicamentos que incumplieron sus compromisos contractuales. Cerca de 20 compañías figuran actualmente en los registros de incumplimiento de la institución, informó el director general, Dino Mon Vásquez.

El funcionario explicó que inicialmente se habían publicado ocho empresas vinculadas a incumplimientos en distintos renglones de medicamentos, pero el listado fue ampliado y continuará actualizándose conforme se identifiquen nuevas irregularidades en las entregas.

Además de las multas, los procesos administrativos pueden incluir el cobro de diferencias de precios que deben asumir las empresas y la ejecución de fianzas, cuando corresponda.

Mon Vásquez indicó que la divulgación de estos registros forma parte de la política de transparencia de la CSS, mientras que la prioridad de la institución es garantizar que los medicamentos lleguen a las farmacias y estén disponibles para los asegurados.

CSS prevé regularizar abastecimiento de medicamentos en diciembre

En cuanto al suministro, el director informó que la institución ha recurrido a compras de emergencia al amparo del Decreto Ejecutivo No. 16, contrataciones directas y nuevos procesos de licitación de precio único para atender los faltantes.

Con estas medidas, la CSS prevé alcanzar un abastecimiento regular en su red de farmacias durante las primeras dos semanas de diciembre.

Mon Vásquez señaló que algunos de los medicamentos de mayor demanda ya comenzaron a llegar, aunque reconoció que persisten dificultades para adquirir determinados productos cuyos procesos de contratación han quedado desiertos.

Ante esta situación, la institución realiza gestiones a nivel internacional para conseguir las cantidades requeridas, que representan millones de tabletas.