La CSS cerrará temporalmente 20 quirófanos del Complejo Hospitalario

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará este jueves, 2 de julio, trabajos de mantenimiento y optimización del sistema de aire acondicionado en 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, una intervención que se extenderá por aproximadamente cinco días.

Durante ese período, las cirugías serán reprogramadas y redistribuidas hacia la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, con el objetivo de mantener la atención a los pacientes.

Según informó la CSS, los trabajos buscan corregir y optimizar el sistema de climatización de los quirófanos para mantener las condiciones ambientales requeridas para la realización de procedimientos quirúrgicos.

El director general de la entidad, Dino Mon Vásquez, indicó que la intervención forma parte del proceso de recuperación de la infraestructura hospitalaria.

“La actual administración ha decidido atender estas necesidades impostergables porque brindar una atención segura y de calidad también exige instalaciones confiables y en óptimas condiciones”, señaló Mon.