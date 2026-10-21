La CSS aprueba inversión de $116 millones para garantizar abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos

La Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a los 116 millones de dólares para la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de insumos médico-quirúrgicos en 73 instalaciones de salud del país durante los próximos tres años.

Tras conocerse la aprobación, el director de la CSS, Dino Mon, destacó que la medida permitirá avanzar hacia un abastecimiento más estable de estos materiales y generar ahorros estimados en 13 millones de dólares mediante una compra unificada.

“Esta compra unificada nos permitirá ahorrar cerca de 13 millones de dólares, recursos que debemos administrar con responsabilidad”, señaló Mon, quien también reiteró el compromiso de garantizar que el personal de salud cuente con los materiales necesarios para atender a los pacientes.

La licitación contempla aproximadamente 206 categorías de insumos médico-quirúrgicos y tendrá una vigencia de 36 meses, con el objetivo de optimizar las adquisiciones y mantener una distribución continua en hospitales, policlínicas y otras instalaciones de la institución.

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Amílcar Córdoba, explicó que la centralización de las compras busca obtener mejores precios y asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos para la población.