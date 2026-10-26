La Corte Suprema declara legal Estudio de Impacto Ambiental de Puerto Barú

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró no ilegal la resolución del Ministerio de Ambiente que aprobó el estudio de impacto ambiental categoría III del proyecto Puerto Barú, en David, Chiriquí. Tras el fallo, el director general del proyecto, Ismael González, afirmó que la iniciativa continuará adelante y reiteró que “Chiriquí va a tener su puerto”.

“Puerto Barú en David recibe con respeto la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declaró NO ILEGAL la Resolución DEIA-IA-0003-2024, de 16 de enero de 2024, mediante la cual el Ministerio de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del proyecto”, expresa el comunicado emitido por Puerto Barú este 26 de octubre.

Detallan que en su fallo, la Corte concluyó que “los demandantes no lograron sustentar las infracciones legales alegadas y reconoció, con base en los elementos examinados durante el proceso y que no existe traslape entre el proyecto y el área de manglar”.

“Chiriquí va a tener su puerto” señaló Ismael González, director general de Puerto Barú en David. González, adicionalmente, agregó: “Recibimos esta decisión con respeto y responsabilidad. Siempre hemos confiado en las instituciones panameñas. Nuestro compromiso ahora es continuar trabajando con el mismo rigor, cumpliendo nuestras obligaciones ambientales y contribuyendo a generar nuevas oportunidades de desarrollo para Chiriquí y la Región Occidental del país”

Puerto Barú en David representa una inversión privada estimada de aproximadamente US$250 millones y busca fortalecer la infraestructura logística de la Región Occidental.