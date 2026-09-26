La ACP anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), informó que este domingo 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, operará al 64% de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento programado.

Durante este período se prevé una disminución en el flujo de agua potable en los sectores abastecidos por esta instalación, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contratiempos.

Según la ACP, los trabajos forman parte del mantenimiento requerido para garantizar la adecuada operación y confiabilidad de la planta. Para estas labores se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el fin de adoptar las medidas correspondientes y mantener informada a la población.

El Canal de Panamá agradeció la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de estas labores.