La ACODECO monitorea precios de útiles y uniformes ante inicio escolar

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que, ante la proximidad del inicio del año escolar, realizó un primer monitoreo de precios de uniformes, calzados y útiles escolares en diversos comercios de la ciudad capital.

La entidad detalló que “esta labor fue desarrollada por funcionarios del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV), quienes recorrieron establecimientos ubicados en Albrook Mall, el centro de San Miguelito, incluyendo la Gran Estación, así como los centros comerciales, Los Andes Mall y Los Pueblos”.

Durante el monitoreo se detectó una amplia variedad de precios en los insumos escolares. Por ello, la institución publicó los resultados completos en su página web oficial (www.acodeco.gob.pa), con el objetivo de que los consumidores puedan comparar opciones y tomar decisiones informadas al momento de realizar sus compras.

Asimismo, la ACODECO señaló que presentó un resumen de los productos evaluados, reiterando que los precios responden al principio de libre oferta y demanda y corresponden únicamente a los comercios visitados durante el levantamiento de la información.

Finalmente, la entidad exhortó a los consumidores a comparar precios, exigir facturas y verificar la calidad de los productos, como parte de una compra responsable que contribuya a proteger la economía familiar.