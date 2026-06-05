Kisabel Núñez es electa como la primera secretaria del Congreso General Guna

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) celebró la elección de Kisabel Núñez como la primera mujer en asumir el cargo de secretaria del Congreso General Guna.

A través de un comunicado, la organización destacó que la designación de Núñez representa un importante avance para la comarca Gunayala y para todos los pueblos indígenas del país, al fortalecer la inclusión y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

“Como organización de la cual la comarca Gunayala es un pilar fundamental, celebramos este gran paso que camina de la mano con la sabiduría de nuestros ancestros y el fortalecimiento de la gobernanza tradicional”, señaló COONAPIP.

La entidad resaltó además que el liderazgo de la mujer indígena constituye una fuerza vital para la defensa de la identidad cultural, los derechos colectivos y los territorios ancestrales, elementos esenciales para la preservación de los pueblos originarios de Panamá.