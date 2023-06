Juicio de New Business entra en su octavo día

ml | La jueza Baloisa Marquínez anunció que el juicio por caso New Business continuará hoy, en su octavo día con los alegatos de cierre del fiscal Emeldo Márquez y el inicio de los argumentos de la defensa.

Ayer, durante el séptimo día de juicio por el delito de blanqueo de capitales, el fiscal Superior Emeldo Márquez continúo con su razonamiento, destacando la cantidad de dinero aportado por el expresidente de la República (2009-2014) Ricardo Martinelli para la compra de Editora Panamá América (EPASA). El fiscal presentó pruebas de auditorías a Panamá América Holding Company (TPAHC INC), documentos de Global Bank, declaración de testigos y certificación de agente residente de EPASA, certificación de beneficiario final de TPAHC INC y se refirió a la creación de contratos y adendas de obras para realizar las transacciones. La tarde de ayer, le correspondió al Fiscal Superior, Uris Vargas continuar con los argumentos de la Fiscalía, refiriéndose al uso de supuestos adelantos por parte del Estado a Condotte Panamá y asociados, utilizados para pagar préstamos de uno de los imputados en la Caja de Ahorros. La defensa ha reiterado durante los días de juicio que su no hay delito en la compra de la empresa editorial. Han hecho saber que así lo confirmarán en su exposición a partir del día de hoy. La jueza del caso es Baloisa Marquínez.