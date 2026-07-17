Jubilados cierran en Vía España y exigen reducción de intereses del CEPANIM

Los jubilados y pensionados cerraron de forma parcial la Vía España, a la altura de la sede principal del Banco Nacional de Panamá (BNP), en protesta por las tasas de interés que, aseguran, se les cobran en las operaciones relacionadas con los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

Los manifestantes anunciaron que no reabrirán la vía hasta conocer el resultado de una reunión con el gerente general del Banco Nacional Javier Carrizo.

El líder de los jubilados Guillermo Cortés que no buscan eliminar el cobro de intereses, sino reducirlos significativamente. “Que le cobren menos interés. No 21.3%”, señaló.

El Banco Nacional de Panamá detalló que los CEPANIM con vencimiento en 2029 mantienen una tasa anual de 5.00% y un descuento total de 15%; los de 2030 también registran una tasa de 5.00%, con un descuento anual del 20%.

En tanto, los que vencen en 2031 tienen una tasa anual de 4.60% y un descuento total de 23%, mientras que los de 2032 mantienen una tasa de 4.33% y un descuento total del 26%.