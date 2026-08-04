Jairo “Bolota” Salazar propone endurecer sanciones para menores involucrados en delitos graves

El diputado Jairo “Bolota” Salazar anunció que presentará una propuesta de ley para endurecer las sanciones contra menores involucrados en delitos graves, especialmente en casos de homicidio.

Salazar explicó que la iniciativa plantea que los menores de 13 años en adelante puedan ser juzgados como adultos cuando cometan asesinatos.

Además, indicó que en casos donde niños de 12, 11 o 10 años incurran en homicidios, la responsabilidad podría ser evaluada sobre sus padres, quienes serían sometidos a los procesos correspondientes.

El diputado señaló que la propuesta también busca fortalecer instituciones de atención a menores, como Chapala, para que las familias puedan recurrir al Estado cuando identifiquen que un niño o adolescente está tomando un camino de riesgo.

Salazar reconoció que será una ley difícil de debatir, pero afirmó que el objetivo es generar un impacto en la sociedad.