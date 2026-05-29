Israel reacciona ante la decisión de la ONU de incluirlo en la lista negra de violencia sexual en conflictos

El gobierno del Estado de Israel reaccionó a su inclusión en la lista de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, a raíz, principalmente, de las acusaciones de prisioneros.

“La vergonzosa y absurda decisión de la ONU de incluir a entidades israelíes en el anexo del informe de VSRC (Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos) es una prueba más de la verdadera naturaleza de la ONU: una organización politizada y corrupta que ha abandonado sus principios fundacionales y ataca sistemáticamente a Israel como su misión principal. Esta decisión es otro ejemplo más de la hostilidad institucionalizada y de larga data de la ONU hacia Israel”, planteó el gobierno israelí en un comunicado conjunto con la embajada de Israel en Panamá, publicado en redes sociales.

Agregaron que “la decisión de hoy debe ser comprendida en su verdadero contexto: un intento de crear una falsa simetría entre Israel y las atrocidades sexuales reales cometidas por Hamás. Esta es la única motivación”.

En el comunicado, el gobierno de Israel acusó al secretario general de la ONU: “La persona que se halla detrás de esta farsa es António Guterres. Es el mismo Guterres que intentó ‘contextualizar’ la masacre del 7 de octubre, quien encubrió el involucramiento de empleados de la ONU en aquellas atrocidades y el que arrastró a la ONU a su punto más bajo. Ahora, Guterres está aprovechando sus últimos meses como secretario general a fin de inventar acusaciones infundadas contra Israel, carentes totalmente de fundamento objetivo”.

“Israel ha refutado de manera exhaustiva, detallada e inequívoca estas acusaciones. Visto y considerando que António Guterres ha decidido violar toda norma de honestidad, integridad y profesionalismo, Israel ha decidido romper todo vínculo con la Oficina del Secretario General y aguardará hasta que sea designado un nuevo secretario general”, sostiene la misiva.