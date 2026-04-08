Ingenieros del Ejército de EE. UU. inspeccionarán el Puente de las Américas tras incendio

Una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegará este jueves a Panamá para participar en la inspección estructural del Puente de las Américas, luego del incendio registrado el pasado lunes 6 de abril.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República de Panamá, la inspección será liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y forma parte de un plan de revisión integral al que se suman especialistas y herramientas técnicas.

El equipo estadounidense estará conformado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo. Según el reporte oficial, su trabajo tendrá como objetivo “emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses”.

Las autoridades indicaron que la visita y las inspecciones se realizarán entre el viernes y el sábado, en el marco de un programa de cooperación entre ambos países.

Se prevé que el próximo lunes el MOP reciba un informe detallado con los resultados de la evaluación realizada por los ingenieros del Ejército estadounidense.

El pasado lunes 6 de abril se produjo un incendio y posterior explosión de un camión cisterna debajo del Puente de las Américas, el cual dejó una víctima fatal y varios heridos. Además de posibles afectaciones a estructuras del puente ubicado en el área pacífica del Canal de Panamá.