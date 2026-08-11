Incidente eléctrico suspende producción de agua potable en la potabilizadora de Mendoza

El Canal de Panamá informó, mediante un comunicado, que la producción de agua potable en la planta potabilizadora de Mendoza se encuentra temporalmente suspendida debido a un incidente eléctrico registrado aproximadamente a las 5:30 de la mañana de este martes 11 de agosto.

Según el comunicado, el incidente dejó sin suministro eléctrico a la estación de bombeo de la planta, lo que provocó la interrupción temporal de las operaciones de producción de agua potable.

El Canal de Panamá señaló que su personal técnico mantiene una evaluación continua de la situación y ejecutará las acciones necesarias para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

La entidad indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de los trabajos y la reanudación del servicio.

Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios ante esta situación y reiteró que se mantienen las labores para recuperar las operaciones de la planta.