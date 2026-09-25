Incendio consume inmueble de madera en Calidonia

Un incendio de gran magnitud consumió este viernes un inmueble de estructura mayoritariamente de madera, ubicado en Calle Q, conocida como La Macarronera, en el corregimiento de Calidonia.

El inmueble albergaba unos 32 apartamentos, según informó desde la escena la teniente coronel Yabeth Pérez, comandante segunda jefa de la Zona Regional de Panamá del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El siniestro provocó la evacuación de aproximadamente 150 personas, quienes fueron afectadas por el incendio. No se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

Una vez asegurada la escena, personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizará las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio.