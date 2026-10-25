Hospital Cecilio A. Castillero reabre consulta externa este lunes

La consulta externa del Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, reanudará sus servicios este lunes 26 de octubre, tras las evaluaciones de seguridad realizadas luego del sismo que afectó a la región de Azuero.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Herrera, informó que ingenieros estructurales y expertos inspeccionaron las instalaciones para determinar las condiciones del hospital y establecer si era seguro retomar la atención.

La institución señaló que las evaluaciones permitieron establecer las condiciones para reabrir la consulta externa y reiteró su compromiso con la seguridad de los pacientes, sus familiares y el personal sanitario.

El Minsa agradeció a la comunidad su comprensión durante el proceso de inspección de las instalaciones hospitalarias.