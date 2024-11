Horarios del Metro de Panamá para los días patrios

Durante los días patrios de este mes de noviembre, la administración del Metro de Panamá anunció los horarios en los que operarán las líneas 1 y 2, en la Ciudad de Panamá.

Los días domingo 3, lunes 4, martes 5, domingo 10, lunes 11 y jueves 28 de noviembre, el servicio del Metro al público será en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Las líneas 1 y 2 regularmente están operativas de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Los sábado de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.