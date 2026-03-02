Hombre dormía en pista de aterrizaje en Isla Colón

El domingo durante las labores de inspección rutinarias de seguridad, fue encontrada una persona dormida sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto José Ezequiel Hall, de Isla Colón, informaron de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

De acuerdo con la AAC, “de inmediato, se solicitó el apoyo de la Policía Nacional para atender la situación. Al llegar al lugar, la persona no respondía; se le brindó asistencia y, tras aplicarle agua, reaccionó”.

La Autoridad Aeronáutica Civil reiteró el llamado “a los moradores y a la población en general a no ingresar ni permanecer en áreas restringidas del aeropuerto”.

“Este tipo de acciones pone en riesgo la vida de las personas y compromete la seguridad de las operaciones aéreas”, reiteraron.