Gobierno ajusta proyecto de ley sobre uso de máscaras en protestas antes de reintroducirlo en la Asamblea

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que el Ejecutivo se encuentra modificando el proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras en protestas, con miras a presentarlo nuevamente ante la Asamblea Nacional (AN).

La titular explicó ante periodistas que los cambios responden a observaciones surgidas durante su discusión inicial en la Comisión de Gobierno, lo que motivó la decisión de ajustar el documento antes de reintroducirlo.

“De repente cuando haces tu redacción para llevar un proyecto de ley hay cosas que puedes modificar, incluso posterior, porque es una presentación, pero decidieron que había que modificarla en ese momento en la Comisión de Gobierno”, señaló.

Asimismo, justificó la demora en la nueva presentación del proyecto, indicando que se está esperando el momento oportuno en la agenda legislativa. “¿Por qué no lo hemos vuelto a presentar? Porque la Asamblea se va, si la Asamblea va a estar fuera vamos a esperar a que regresen para que tengamos todo el tiempo de que ellos puedan analizar qué es lo que se está presentando”, agregó.