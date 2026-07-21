Gabinete aprueba modificaciones a tres proyectos del MOP en Chiriquí

El Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que autorizan modificaciones a proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en ejecución en la provincia de Chiriquí, relacionadas con una reducción en el costo de una obra, la ampliación del plazo de ejecución de otra y un aumento de costo en un tercer proyecto.

Mediante la Resolución 74-26, el Gabinete modificó la Resolución N.° 116 de noviembre de 2025 para el proyecto “Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, ejecutado por la empresa NFL, S.A.

Tras un análisis técnico y económico, el costo del proyecto se redujo en B/.657,158.24, por lo que el monto pasó de B/.6,051,423.68 a B/.5,394,265.44. Según el Ejecutivo, la disminución no afecta el alcance ni el plazo de ejecución de la obra.

En tanto, la Resolución 73-26 modifica el contrato del proyecto “Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico – El Limón Guarumal”, ejecutado por el Consorcio Gatún.

La modificación amplía el período de ejecución de 120 a 528 días calendario, manteniéndose los 60 días previstos para la liquidación del contrato. La decisión responde, según la resolución, a una revisión técnica, administrativa y presupuestaria que determinó la necesidad de ajustar el cronograma para garantizar la ejecución física y financiera del proyecto.

Por otra parte, mediante la Resolución 67-26, el Consejo de Gabinete autorizó al MOP a suscribir una adenda por B/.253,873.24 con la empresa TRANSEQ, S.A., para el proyecto de rehabilitación de la vía hacia Portón, Escuela de Celmira, Alto Chiriquí, San Isidro y San Pedro.

El incremento obedece a una reevaluación del proyecto realizada por la Dirección Nacional de Inspección, que concluyó que era necesario incorporar actividades adicionales y ampliar el alineamiento de la vía principal hasta la Escuela de Portón.

Las tres modificaciones fueron aprobadas tras las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes, con el objetivo de ajustar la ejecución de las obras a las necesidades detectadas durante su desarrollo.