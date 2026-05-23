Fortalecen la atención de la salud mental en Los Santos

La Regional de Salud de Los Santos desarrolló una reunión técnica-administrativa interinstitucional de Salud Mental, orientada a fortalecer la atención y el abordaje de personas con enfermedades mentales en estado de crisis dentro de las comunidades, así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa mediante una nota de prensa señaló que la jornada contó con la participación de representantes de la institución, SUME 911, Defensoría del Pueblo, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Panameña, Gobernación de Los Santos y estamentos de seguridad, quienes analizaron mecanismos de coordinación para la creación de un protocolo de actuación interinstitucional.

Asimismo mencionó que durante el encuentro se intercambiaron experiencias y propuestas enfocadas en mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones, garantizando una atención oportuna, integral y humanizada, en apego al respeto de los derechos humanos y la seguridad tanto del paciente como de las personas a su alrededor.

Las instituciones participantes coincidieron en la importancia de mantener un trabajo articulado y permanente que permita establecer procedimientos claros para la atención de pacientes con trastornos mentales en crisis, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en la provincia.