Familia de Soná recibe primera vivienda reconstruida tras el sismo

La familia Sánchez Guerra, residente en Quebrada Grande, distrito de Soná, Veraguas, recibió este viernes 23 de octubre su nueva vivienda, convirtiéndose en la primera en recibir una casa reconstruida por el Gobierno Nacional tras los daños ocasionados por el sismo.

La vivienda fue entregada a Doris Sánchez Camaño, su esposo Enrique Guerra y sus tres hijos, quienes perdieron su hogar a causa del movimiento sísmico.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que actualmente se avanza en la construcción de más de 60 viviendas para familias afectadas y que hay otras proyectadas.

“Hoy estamos entregando la primera casa. Es un resultado concreto del trabajo que venimos realizando”, expresó Jované, al referirse a las acciones para atender a las familias que perdieron sus hogares.

El ministro también señaló que continúan las evaluaciones técnicas de las viviendas afectadas, la asistencia a las familias y el seguimiento de cada caso para definir soluciones habitacionales.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Juan Carlos Icaza, destacó que la entrega representa un avance en los trabajos para que más familias puedan regresar a sus hogares. Asimismo, indicó que las autoridades de seguridad reforzarán la información sobre el etiquetado de las viviendas, a fin de que los residentes comprendan el significado de cada clasificación y los pasos que deben seguir según los resultados de las evaluaciones.

En la misma conferencia, se informó que el Ministerio de Educación autorizó el retorno a clases presenciales, a partir del lunes 26 de octubre, en otros 327 centros educativos oficiales distribuidos en 10 regiones educativas.

En tanto, Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), participó en representación de los estamentos de seguridad que continúan brindando asistencia a las familias afectadas por el sismo.