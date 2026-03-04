Exjefa de cobranzas de la DGI fue imputada por peculado agravado y estará detenida

La exjefa de cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el periodo 2020-2024 quedó detenida provisionalmente, imputada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de peculado agravado que causó una lesión económica al Estado por más de B/.630 mil, confirmaron este miércoles del Ministerio Público (MP).

Esta persona fue aprehendida ayer, mediante diligencia de allanamiento en Brisas del Golf. En la operación también se aseguró provisionalmente un apartamento valorado en B/.145,000 en Bella Vista.

En este caso hay 6 personas imputadas: 3 exfuncionarios y 3 particulares.