En las últimas 24 horas fueron aprehendidas 257 personas a nivel nacional

La Policía Nacional informó que, durante las últimas 24 horas, aprehendió a 257 personas como resultado de diversos operativos realizados a nivel nacional, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe oficial, se llevaron a cabo 51 diligencias de allanamiento, que permitieron sacar de circulación tres armas de fuego y decomisaron un paquete de presunta droga. Además, las autoridades lograron la recuperación de dos vehículos con denuncia de robo.

En materia de tránsito, la institución detalló que se colocaron 1,456 boletas por incumplimiento del reglamento de tránsito. De estas, 167 correspondieron a exceso de velocidad, 115 por luces inadecuadas y 23 por embriaguez comprobada. Asimismo, 132 vehículos fueron removidos por grúa por diversas faltas.