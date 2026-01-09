En las últimas 24 horas fueron aprehendidas 226 personas a nivel nacional

La Policía Nacional aprehende a 226 personas a nivel nacional como parte del Plan Firmeza.De los detenidos, 163 fueron por oficio, 43 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y 10 por microtráfico.Asimismo, añadieron en un comunicado que durante el operativo se realizaron 166 diligencias de allanamiento donde se decomisó un paquete de droga, siete armas de fuego, 4,808 municiones, se recuperaron dos vehículos con denuncias de hurto. También se incautaron diversas sustancias ilícitas, entre ellas 232 carrizos, ocho bolsitas, seis envoltorios y un sobrecito con presunta cocaína, así como 10 bolsitas, una bolsa, 59 sobrecitos y 35 envoltorios de marihuana.En materia de tránsito se colocaron 1,784 infracciones, de las cuales destacan 158 por exceso de velocidad, 123 por luces no adecuadas, 62 por licencia vencida, 23 por hablar por celular, 11 por embriaguez comprobada y tres por aliento alcohólico.