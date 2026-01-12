Emiten aviso de prevención por intensificación de los vientos y aumento de oleajes en el Caribe

Hasta las 11:59 p.m., del miércoles, 14 de enero, se espera un aumento del oleaje y los vientos en la región del Caribe debido al reforzamiento de los vientos alisios con vigencia, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Condiciones previstas por región:

- Caribe Occidental (Norte de Veraguas, norte de la Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro): Oleaje entre 1.20 y 1.80 m, vientos de 10 a 30 km/h, período de olas de 7 a 8 segundos.

- Caribe Central (Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba): Oleaje entre 1.50 y 2.10 m, vientos de 25 a 45 km/h, período de olas de 7 a 8 segundos.

- Caribe Oriental (Comarca de Guna Yala): Oleaje entre 1.80 y 2.40 m, vientos de 20 a 40 km/h, período de olas de 8 a 9 segundos.

Estas condiciones podrían generar mar agitado, con incremento en la frecuencia y altura de las olas de hasta 2.40 metros.