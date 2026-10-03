Embajador de EEUU, Kevin Cabrera, será el abanderado del desfile folclórico por los 178 años de Aguadulce

La Alcaldía de Aguadulce anunció que el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, será el abanderado del gran desfile folclórico en conmemoración de los 178 años de fundación del distrito.

El desfile se realizará el domingo 18 de octubre a las 3:00 p.m. e iniciará en el Supermercado Nueva La Fuente, según detalla la convocatoria publicada en Instagram.

Cabrera, quien asumió como embajador en abril de 2025 tras ser ratificado por el Senado estadounidense, acompañará esta celebración que exalta las tradiciones, cultura e identidad aguadulceña.

”Vivamos juntos esta gran fiesta y celebremos con orgullo los 178 años de historia y tradición de nuestro querido Aguadulce”, invitó la Alcaldía.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura y autoridades locales.