Nacionales

Embajador de EE. UU. aborda oportunidades comerciales y tecnológicas con PanamCham

Embajador de EE. UU. aborda oportunidades comerciales y tecnológicas con PanamCham
ML | El embajador Kevin Cabrera y Mariela de la Guardia, presidenta de la PanamCham.
Redacción Web
26 de octubre de 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Cabrera, se reunió con Mariela de la Guardia, presidenta de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (PanamCham), y su equipo para conversar sobre oportunidades para empresas y emprendedores estadounidenses.

Entre los temas abordados estuvieron la ampliación de los vínculos comerciales mediante el nuevo AmCham Trade Center y la cooperación tecnológica en el marco de Pax Silica.

Según la embajada, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos busca fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países para generar oportunidades para empresas y trabajadores estadounidenses

Tags:
oportunidades comerciales
|
Kevin Marino Cabrera
|
Embajador de EE. UU.
|
PanamCham
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR