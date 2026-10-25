El Sinaproc inspeccion área afectada por deslizamiento en San Carlos

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionó un área afectada por un deslizamiento de tierra en Los Llanitos, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, a causa de las lluvias.

Durante la evaluación, se determinó que la vivienda cercana no presenta daños; sin embargo, existe riesgo de nuevos deslizamientos en la parte posterior del inmueble.

En la residencia viven ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Sinaproc coordinó con el representante del área la evaluación del retiro de tierra que obstruye el paso vehicular, mientras mantiene la atención preventiva en el sector.