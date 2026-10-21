El Sinaproc declara alerta amarilla en Soná, Mariato y Tonosí por riesgo de inundaciones

Redacción

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla a los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en la provincia de Los Santos, debido a las condiciones atmosféricas que podrían representar un riesgo para la población.

De acuerdo con el análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén condiciones meteorológicas que requieren reforzar la vigilancia y las medidas preventivas ante la posibilidad de lluvias significativas.

Estas precipitaciones podrían provocar aumentos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las condiciones del tiempo.

Mantienen alerta verde en varias regiones

Por otra parte, Sinaproc declaró alerta verde para sectores de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí —Tierras Altas y Tierras Bajas—, Colón —Costa Arriba— y Coclé —sector montañoso—, además de áreas de Veraguas y de la comarca Ngäbe-Buglé identificadas en color verde en el Mapa de Alerta de Riesgo N.° 7.

Esta alerta corresponde a un nivel de monitoreo preventivo, por lo que las autoridades exhortan a los residentes de estas zonas a mantenerse informados y atentos ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) permanecen en vigilancia y preparados para coordinar la atención de posibles situaciones que comprometan la seguridad de la población.

Piden extremar las medidas de prevención

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la ciudadanía seguir los canales oficiales de información y atender las instrucciones emitidas por los organismos de emergencia.

Asimismo, instaron a evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos, y mantenerse alejados de las riberas de los ríos y de las zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

También solicitaron suspender las actividades recreativas en ríos, quebradas y otros lugares que puedan representar un peligro, identificar las rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia.

En caso de presentarse una situación de riesgo, la población puede comunicarse con las líneas 911 y 520-4426, o reportar incidentes mediante WhatsApp al 6998-4809.