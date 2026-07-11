Nacionales

El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas

El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas
Redacción Web
11 de julio de 2026

Un total de 571 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados y tres personas fueron aprehendidas durante una operación desarrollada por uniformados del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas, Golfo de Panamá, Pacífico Oriental.

La acción se realizó como parte de la Operación Escudo Protector, que busca reforzar la vigilancia y la seguridad en las aguas jurisdiccionales del país.La incautación se produjo luego de que unidades aeronavales detectaran una embarcación de pesca artesanal con comportamiento sospechoso durante un patrullaje marítimo. Tras la verificación las unidades ubicaron la sustancia ilícita ocultos en las bodegas de carga.

La entidad de seguridad informó que en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, la embarcación, los tripulantes y la evidencia fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se contabilizaron los 571 paquetes.

Con este resultado, la Aeronaval eleva a 40,472 paquetes presuntas sustancias ilícitas decomisados en lo que va del año, producto de 64 operaciones ejecutadas en todo el país.

* Fuente: Servicio Nacional Aeronaval.

Instagram
Tags:
Embarcación
|
SENAN
|
supuesta droga
|
Pacífico panameño
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR