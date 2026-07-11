El SENAN decomisa embarcación que transportaba 571 paquetes de presunta droga en aguas del Archipiélago de las Perlas

Un total de 571 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados y tres personas fueron aprehendidas durante una operación desarrollada por uniformados del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas, Golfo de Panamá, Pacífico Oriental.

La acción se realizó como parte de la Operación Escudo Protector, que busca reforzar la vigilancia y la seguridad en las aguas jurisdiccionales del país.La incautación se produjo luego de que unidades aeronavales detectaran una embarcación de pesca artesanal con comportamiento sospechoso durante un patrullaje marítimo. Tras la verificación las unidades ubicaron la sustancia ilícita ocultos en las bodegas de carga.



