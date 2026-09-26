El MOP anuncia cierres de carriles en Amador y Balboa por obras del Cuarto Puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), anunció que los días 28 y 29 de septiembre de 2026 se realizarán maniobras de simulación operativa para el traslado de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa, como parte del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

De acuerdo con la entidad, las maniobras se desarrollarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., por lo que se implementarán cierres parciales de carriles y temporales en distintos puntos del recorrido, de acuerdo con las necesidades de las operaciones.

El trayecto utilizará la avenida Amador, la avenida Arnulfo Arias Madrid y la avenida Ascanio Arosemena, incluyendo las inmediaciones del Puente de las Américas, La Boca y los accesos hacia el Campamento de Balboa.

Durante el operativo se aplicarán cierres parciales mientras se movilicen los equipos. Además, habrá cierres totales de aproximadamente 10 minutos en puntos específicos de las avenidas Amador y Ascanio Arosemena, únicamente cuando las maniobras requieran un mayor radio de giro.

El MOP indicó que el operativo contará con el apoyo de la Policía Nacional y señalización autorizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Ante estas labores, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal autorizado y mantener la precaución al aproximarse a las zonas de maniobra.