El MINSA realiza gira dermatológica para detección temprana de cáncer de piel en Volcán

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se realizó una gira dermatológica gratuita en el Capsi de Volcán, provincia de Chiriquí, con el objetivo de detectar de forma temprana el cáncer de piel y brindar atención especializada a comunidades del interior del país.

De acuerdo con la entidad, la jornada se desarrolló en conjunto con el Hospital Santo Tomás y la Clínica Dermatológica Arosemena, beneficiando también a residentes de Tierras Altas, Bugaba y Renacimiento, mediante un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras y personal técnico.

Asimismo, el especialista Reynaldo Arosemena destacó que estas giras se realizan anualmente en áreas vulnerables, con énfasis en la detección oportuna del cáncer de piel y la educación sobre su prevención.

“Estamos enfocados principalmente en la búsqueda de cáncer de piel, una enfermedad que puede pasar desapercibida si no se detecta a tiempo. En lugares como Volcán, donde el clima es fresco, las personas tienden a exponerse más al sol sin protección, lo que incrementa el riesgo”, señaló el especialista.

Durante la actividad también se entregaron medicamentos de forma gratuita y se brindó atención a más de 400 pacientes, quienes fueron evaluados por diferentes afecciones dermatológicas.