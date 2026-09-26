El Minsa realiza feria para prevenir enfermedades cardiovasculares

El Ministerio de Salud (Minsa), informó que realizó este sábado una Gran Feria de Salud Cardiovascular en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, con el objetivo de promover el cuidado del corazón y la prevención de enfermedades cardiovasculares desde el hogar y la comunidad.

La actividad, desarrollada junto a la Fundación Latidos, contó con espacios de orientación, educación y promoción de hábitos saludables dirigidos a las familias, con énfasis en los principales factores de riesgo de estas enfermedades.

Durante la jornada, el Minsa reveló que cerca del 52% de las defunciones en Panamá están relacionadas con afecciones cardionefro-cerebrovasculares, mientras que aproximadamente el 71% de la población presenta sobrepeso u obesidad.

Asimismo, el médico familiar de Promoción de la Salud, Jorge Jesús Rodríguez, señaló que la hipertensión arterial alcanza alrededor del 33% de la población. En tanto, la diabetes, las enfermedades renales y las dislipidemias afectan, cada una, a cerca del 10% de la población.

“Estas son enfermedades prevenibles. Lo que hacemos en el día a día impacta de manera directa en nuestra salud. Cambiando hábitos podemos vivir más años, con mayor calidad y felicidad”, enfatizó Rodríguez.

Por su parte, la directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, destacó la importancia de incorporar prácticas saludables en la vida cotidiana.

“El Minsa está presente promoviendo los estilos de vida saludables, que incluyen alimentación sana, actividad física y el cuidado de nuestra salud mental. Todo esto con el propósito de prevenir enfermedades cardiovasculares. Debemos cuidar nuestro corazón desde la familia, nuestros hogares y comunidades”, señaló.

Entre las recomendaciones brindadas durante la jornada están realizar evaluaciones periódicas, reducir el consumo de sodio, azúcar y grasas, aumentar la ingesta de frutas y vegetales, realizar actividad física regularmente, descansar adecuadamente y manejar el estrés.