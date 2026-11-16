El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria por malaria a nivel nacional, a raíz de los casos registrados en el corregimiento de Ancón, donde se contabilizan 161 pacientes. Como parte de las medidas, se estableció un cerco epidemiológico prioritario en la Región Metropolitana de Salud.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que la alerta busca disminuir los contagios en Ancón, corregimiento que no es considerado una zona endémica de malaria. Para ello, se ordenó la ejecución del Plan de Acción para el Abordaje Integral del Brote de Malaria, bajo la coordinación, seguimiento y vigilancia de la Región Metropolitana de Salud.

La medida también requiere que las instituciones públicas y privadas vinculadas pongan a disposición del Minsa los recursos físicos y humanos necesarios para desarrollar las acciones de prevención, contención, control y eliminación de la enfermedad, con participación de las autoridades del Gobierno Central, municipales, locales y los estamentos de seguridad.

Sobre la situación de los pacientes en Ancón, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, informó que 97 personas terminaron el tratamiento, 11 lo abandonaron y 53 todavía se encuentran completándolo. De los 11 que interrumpieron el tratamiento, el Minsa intenta localizar a cuatro.

“De los 161 casos en el corregimiento de Ancón, 97 pacientes terminaron su tratamiento, 11 lo abandonaron, 4 (el Minsa los está localizando) y 53 se encuentran terminando su tratamiento”, dijo la funcionaria.

Gil aclaró que la alerta sanitaria no tiene como propósito imponer sanciones, sino unir los esfuerzos de las entidades públicas para contener el brote.

En cuanto a las cifras nacionales, la funcionaria detalló que Panamá Este registra 3,053 casos de malaria; Kuna Yala, 2,016; Darién, 1,162; la región Metropolitana, 214; la comarca Ngäbe Buglé, 145; Panamá Oeste, 79, y Veraguas, 58.

Por su parte, el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres, recomendó a la población acudir a las instalaciones de salud si presenta síntomas como dolor de cabeza, escalofríos y fiebre, para recibir atención médica y descartar que se trate de malaria.

La resolución también instruye a las autoridades de salud y a las entidades involucradas a coordinar la aplicación de las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes y de las disposiciones establecidas en la alerta.

Entre las medidas preventivas, el Minsa recomienda utilizar repelente contra mosquitos, vestir ropa que cubra brazos y piernas, especialmente durante la noche, evitar permanecer en áreas con abundante vegetación, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores. También pide acudir a una instalación de salud ante síntomas febriles y cumplir estrictamente el tratamiento indicado por el personal médico.

Entre las medidas preventivas, el Minsa recomienda utilizar repelente contra mosquitos, vestir ropa que cubra brazos y piernas, especialmente durante la noche, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores. También aconseja evitar permanecer en áreas con abundante vegetación y acudir a un centro de salud ante síntomas febriles, además de cumplir el tratamiento indicado por el personal médico.