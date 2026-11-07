El MIDES anuncia último pago del año de programas sociales por más de B/. 55 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el cuarto y último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), por un monto total de B/. 55,248,870.00, que beneficiará a 189,582 personas.

Según informó la ministra Beatriz Carles de Arango, el desembolso se realizará del 16 al 27 de noviembre para 169,565 beneficiarios que cobran mediante Tarjeta Clave Social (TCS). Mientras que para las áreas de difícil acceso, el pago será del 30 de noviembre al 4 de diciembre, a 20,017 personas.

La ministra detalló que en este último pago se entregarán más de 5 mil nuevas Tarjetas Clave Social a partir del 23 de noviembre.

Este desembolso beneficia a los programas Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional (SENAPAN).

Del total, 130,721 son mujeres y 58,861 son hombres.

En la modalidad de difícil acceso, los beneficiarios se distribuyen en: 11,839 de Red de Oportunidades, 5,764 de 120 a los 65, 1,775 de Senapan y 639 de Ángel Guardián.

El MIDES recordó a los beneficiarios cumplir con las corresponsabilidades de cada programa y mantenerse informados por los canales oficiales sobre calendario y puntos de cobro.