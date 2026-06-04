El Metro y MiBus incorporarán pagos con tarjetas bancarias y aplicaciones móviles

Los usuarios del Metro de Panamá y de MiBus podrán acceder progresivamente a nuevas formas de pago como parte de un proceso de actualización tecnológica del sistema de recaudo del transporte público en el área metropolitana, según informó la empresa SONDA.

La iniciativa es desarrollada por el Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa SONDA, administrador financiero del Sistema Integrado de Transporte.

Entre los cambios previstos está la incorporación de pagos abiertos, que permitirán utilizar tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago con tecnología EMV, además de aplicaciones móviles, la tarjeta Metrobús y otros medios digitales para ingresar al sistema.

Como parte de la implementación, durante junio comenzará la instalación progresiva de nuevos validadores en estaciones del Metro, autobuses de MiBus y Zonas Pagas. Estos equipos servirán de base para habilitar las nuevas opciones de pago.

Otro de los cambios anunciados es la migración hacia un sistema de saldo en línea o en la nube. Actualmente, el saldo está almacenado en la tarjeta física; con la actualización, estará asociado a una cuenta virtual centralizada.

Según las entidades involucradas, una vez concluida la instalación de los nuevos validadores y completada la actualización tecnológica, las recargas realizadas por los usuarios podrán reflejarse de forma inmediata, sin necesidad de procesos adicionales de validación.

La modernización contempla una inversión de B/. 2,462,550 para el Metro de Panamá, de acuerdo con el contrato MPSA-33-2025, y una inversión de B/. 5,145,475 por parte de la ATTT, según el contrato 35-2011.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, señaló que la actualización permitirá incorporar nuevas alternativas de pago y fortalecer la plataforma de recaudo de las líneas operativas del sistema.

Por su parte, el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, indicó que los nuevos validadores y métodos de pago buscan facilitar el acceso al transporte y reducir la dependencia de los puntos de recarga tradicionales.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que el proyecto forma parte de los esfuerzos para modernizar el sistema de movilidad urbana y adaptar los servicios a nuevas tecnologías de conectividad y pago.