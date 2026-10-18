El Meduca reanudará clases el 21 de octubre en 12 regiones educativas

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el próximo miércoles 21 de octubre comenzarán las clases de manera progresiva en los centros educativos operativos de 12 regiones del país, como parte del proceso de retorno a las actividades académicas tras el terremoto del 9 de octubre.

Las regiones incluidas son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé. El regreso de los estudiantes dependerá de que los planteles estén en condiciones de operar.

El cronograma establece que el personal administrativo deberá reincorporarse el lunes 19 de octubre, mientras que los docentes regresarán el martes 20 para coordinar las actividades escolares y preparar los centros educativos antes de recibir a los estudiantes.

En tanto, las escuelas de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativas. Las direcciones regionales de Educación de estas provincias permanecerán abiertas para consultas y atención al público.

Meduca indicó que en el resto de los centros educativos se mantendrán temporalmente distintas modalidades y que el retorno a las clases presenciales se anunciará mediante comunicados oficiales, de acuerdo con las condiciones de cada región.