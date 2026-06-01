El MEDUCA presentará hoy una denuncia penal por irregularidades en la UNACHI

La ministra de Educación Lucy Molinar se pronunció este lunes, 1 de junio, sobre la situación en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y anunció que remitirán toda la información sobre las irregularidades denunciadas al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Toda la información que nos ha llegado esta semana sobre los manejos que se han dado en la universidad la vamos a remitir al Ministerio Público y al Ministerio de Economía y Finanzas”, adelantó la ministra.

En tanto, la directora de Asesoría Legal del ministerio, Nilka González, explicó que este lunes presentarán la denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

“Tenemos lista para el día de hoy la presentación de una denuncia penal por todos estos hechos. La universidad es autónoma, pero no nos podemos quedar con las denuncias que han llegado al MEDUCA”, manifestó.

Respecto a la renuncia presentada por la rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, las autoridades del MEDUCA indicaron que es válida y que el Consejo General Universitario no tiene potestad para decidir sobre ese acto.

“El Consejo General Universitario no tiene facultad para decidir si acepta o no la renuncia. De todas maneras, se realizó la consulta a la Procuraduría de la Administración, que nos dirá qué corresponde”, explicó Molinar.