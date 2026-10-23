El ITSE gradúa a 320 estudiantes

Un total de 320 estudiantes se graduaron de la V Promoción del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que por primera vez realizó dos ceremonias de graduación en una misma jornada, como reflejo del crecimiento de la institución y su aporte a la formación técnica superior en Panamá.

Uno de los aspectos destacados de esta promoción fue que los tres primeros puestos de honor fueron obtenidos por mujeres, quienes sobresalieron por su desempeño académico.

El primer puesto correspondió a Mayrenis Solangel Gómez Cáceres, graduada de Desarrollo de Software, de la Escuela de Innovación Digital. El segundo lugar fue para Angie Marianne Ceballos Ramírez y el tercero para Stephany Alejandra Colina Martínez, ambas de la carrera de Operaciones Hoteleras, de la Escuela de Hospitalidad y Turismo.

Durante el acto, la gerente educativa del ITSE, Dafni Mora, destacó la importancia de fortalecer una formación técnica superior vinculada con las necesidades del sector productivo y que facilite la incorporación de los egresados al mercado laboral.

“El ITSE está creciendo y con él crecen las oportunidades para Panamá”, expresó Mora, quien también resaltó que el talento, la preparación y las competencias deben ser los criterios que abran oportunidades de desarrollo y liderazgo.

La formación de la institución se basa en el modelo de aprender haciendo, que combina conocimientos teóricos con experiencias prácticas en sus cuatro escuelas: Innovación Digital, Negocios, Tecnología Industrial y Hospitalidad y Turismo.

Mora también subrayó que la educación técnica superior contribuye a la empleabilidad, la productividad y la movilidad social, al brindar preparación especializada y facilitar la vinculación con el mercado laboral.

Con esta nueva promoción, el ITSE busca continuar formando profesionales capaces de innovar y responder a las demandas del sector productivo panameño.