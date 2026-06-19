El INADEH alerta sobre red que ofrece certificados falsos a cambio de dinero

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó sobre la circulación de una publicación fraudulenta en redes sociales que ofrece supuestos certificados y diplomas oficiales de nuestra institución a cambio de dinero, sin que las personas realicen los programas de formación requeridos.

El INADEH aclaró que “esta práctica es completamente ilegal y constituye un intento de engaño a la población mediante el uso indebido del nombre, la imagen institucional y documentos oficiales de nuestra entidad”.

Se reiteró que todos “los cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites que ofrece el INADEH son gratuitos. Ningún funcionario, colaborador, representante o tercero está autorizado para solicitar o recibir pagos por concepto de inscripción, participación en cursos, certificaciones o emisión de diplomas”.

Asimismo, informaron que el número de WhatsApp difundido en la publicación fraudulenta no pertenece ni guarda relación alguna con el INADEH, sus funcionarios o representantes autorizados.

“Los certificados y diplomas emitidos por el INADEH únicamente se obtienen mediante la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación impartidos por nuestra institución. No existe ningún mecanismo de pago para adquirir certificados, diplomas o acreditaciones”, destacó el instituto.

Asimismo, advierten que la utilización de certificados oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos y generar beneficios económicos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

Ante esta situación, el INADEH expresó que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta publicación y contra cualquier persona que utilice el nombre de la institución para ofrecer certificados, diplomas o servicios no autorizados.

“Exhortamos a la población a no realizar pagos, no compartir información personal con terceros y verificar cualquier información relacionada con nuestros servicios exclusivamente a través de los canales oficiales”, concluyen.