El embajador de EE.UU. destaca a Panamá como futuro hub de innovación en inteligencia artificial

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó este jueves 30 de julio que el país tiene el potencial de convertirse en un hub de confianza para la innovación en la era de la inteligencia artificial, durante el lanzamiento oficial de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: IA, Semiconductores y Microelectrónica.

El diplomático señaló que, durante más de un siglo, “Panamá ha sido el hub de las Américas para el comercio mundial” y sostuvo que ahora busca ampliar ese papel mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas.

Marino Cabrera destacó que esta estrategia es el resultado de una estrecha colaboración entre Panamá y Estados Unidos. Añadió que la confianza en los proveedores tecnológicos es clave para proteger la infraestructura crítica del país y garantizar una innovación sostenible.

Asimismo, celebró la incorporación de Panamá a la iniciativa Pax Silica, una coalición liderada por Estados Unidos e integrada por más de 24 países y economías para fortalecer cadenas de suministro seguras y resilientes en sectores como semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, infraestructura y energía.

El embajador aseguró que Estados Unidos acompañará a Panamá en la implementación de esta estrategia mediante el impulso al talento, la inversión y la colaboración.