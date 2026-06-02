EE.UU. apoya la educación bilingüe

ML | El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participó en el segundo Congreso Nacional “Empowering English Teachers for the 21st Century”, el cual reunió a docentes de escuelas oficiales de las 16 regiones educativas. “A través de nuestra colaboración con MEDUCA, apoyamos la capacitación docente, los intercambios y el desarrollo de habilidades laborales que impulsan oportunidades educativas y económicas”, expresó el diplomático.

La directora nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera, Davina Cole, explicó que la jornada de formación se desarrollará del 1 al 15 de junio, período en el que los participantes tendrán acceso a sesiones plenarias, talleres, conferencias y actividades culturales que contarán con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales.