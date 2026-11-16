Ediles acuerdan mesa técnica para revisar el polémico Acuerdo Municipal 316

Una mesa técnica será instalada para analizar las propuestas y observaciones de los concejales y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) sobre el Acuerdo Municipal N.° 316, que establece la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público en el distrito de Panamá.

La decisión se tomó este lunes, 16 de noviembre, durante una reunión de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Transporte Urbano y Suburbano del Concejo Municipal.

La normativa ha generado polémica por las exigencias relacionadas con la construcción y adecuación de aceras, los costos que deberán asumir los propietarios de inmuebles y las multas que pueden alcanzar los B/.5,000 por incumplimiento. También existen inquietudes sobre su aplicación a edificaciones que cuentan con permisos anteriores.

Ante estos cuestionamientos, la mesa técnica tendrá como propósito revisar las propuestas de los distintos sectores y alcanzar consensos que permitan avanzar en la actualización de la guía.

En la reunión participaron concejales de distintos corregimientos, además de representantes de la Dirección de Obras y Construcciones, Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, CAPAC, ACOBIR y la Junta de Planificación Urbana.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión y edil de Las Cumbres, Zaidy Quintero.