Dos designaciones en la Unachi no fueron ratificadas por el Consejo General Universitario

Tras la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, fueron dados a conocer los nombres de quienes asumirán varias de las principales posiciones de la administración universitaria. Sin embargo, dos de las designaciones propuestas no lograron ser ratificadas por el Consejo General Universitario.

Durante la sesión celebrada ayer, el máximo órgano de gobierno de la universidad no ratificó a la profesora Belkis Quiróz, quien había sido propuesta para ocupar la Vicerrectoría Administrativa, ni al profesor Franklin Silvera, designado para la Dirección de Recursos Humanos.

Según fuentes oficiales, la no ratificación de Quiróz se da luego de que el pasado 24 de agosto la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), notificara sobre la destitución de 12 funcionarios en los que incluían también decanos, personal administrativo y docentes.

Nuevas autoridades

De acuerdo con la Unachi, las autoridades que ocuparán otras posiciones de la estructura universitaria son la doctora Kathia Acosta, como vicerrectora académica; Jorge López, como vicerrector de Extensión; Edwin Samudio, como vicerrector de Asuntos Estudiantiles; el doctor Jorge Luis Pino, como vicerrector de Investigación y Posgrado, y Manuel Sevilla, quien estará al frente de la Secretaría General.