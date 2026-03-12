Diputados suplentes inspeccionan avance del 35% del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Diputados suplentes de la Asamblea Nacional (AN) realizaron un recorrido de inspección para verificar el avance del 35 % del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Según el reporte emitido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la visita, los suplentes observaron los trabajos que se desarrollan en el área marina, así como el proceso de fabricación de estructuras prefabricadas que forman parte de la construcción del puente.

Asimismo, se les explicó el inicio de la construcción vertical de una de las torres principales de la estructura, etapa clave dentro del desarrollo del proyecto que conectará la capital con el sector oeste del país.

La obra contará con tres carriles por sentido para el tránsito vehicular y busca mejorar la movilidad entre la ciudad y la provincia de Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional.

Según el informe presentado durante el recorrido, el proyecto tiene como fecha estimada de culminación el año 2028.