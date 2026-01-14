Diputados citan al director de IDAAN para responder cuestionario de 55 preguntas

El Pleno Legislativo aprobó citar al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, para que responda un cuestionario sobre suministro, distribución y avances de proyectos de servicios de agua.

El cuestionario al director Rutilio Villarreal abarca temas como planilla, atención al cliente, falta de suministro, proyectos en desarrollo, áreas rurales y citadinas, la priorización del líquido, pago de comisiones a camiones cisterna, plan de contingencia ante eventos naturales (sequias y demás), entre otros.

Estas son algunas de las interrogantes:

1. Qué porcentaje de población recibe agua potable 24/7.

2. Cuáles son las 10 áreas con mayor frecuencia de interrupciones y qué acciones concretas se están ejecutando.

3. Cuántos sistemas presentan problemas recurrentes de turbiedad, presión o potabilidad.

4. Que controles de calidad se realizan y con qué frecuencia? ¿son públicos los resultados?

5. Qué estudios se han realizado por parte del Idaan ante las denuncias de consumo de agua contaminada en diversas partes del país, y qué certificaciones hay de estos estudios.

6. Cuál es el nivel actual de agua no contabilizada (pérdidas técnicas y comerciales).

7. Cuánto le cuesta esto al Estado, anualmente.

8. Qué proyectos concretos existen para reducir esas pérdidas y en qué etapa están.

9. Cuántos medidores están inoperantes o no instalados.