Diputado Cedeño recomienda retiro del Proyecto de Reformas a la CSS

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño recomendó al Ejecutivo retirar y hacer las modificaciones correspondientes el Proyecto de Ley 163 de Reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Las declaraciones de Cedemos surgen luego que el presidente de la República, José Raúl Mulino, asegurara que se le realizarán ajustes al documento para limitar el poder que se le otorga al director de la entidad en áreas administrativas.

Cedeño indicó que dadas las declaraciones del mandatario de que “el Proyecto de Ley no va a ser el definitivo. Lo responsable seria retirar ese Proyecto, hacer las adecuaciones correspondientes y volverlo a presentar porque desde el 14 de noviembre mucha población va a ir a comentar, a debatir eso en la Asamblea y no será el proyecto definitivo”.

Explicó que “la Comisión Permanente pretende ir a nivel nacional a presentar ese instrumento. Jurídicamente el presidente ya no tiene potestad para hacerle cambios, salvo que lo retire o al menos que le pida a un diputado que promueva una modificación y ya eso no sería una modificación del ejecutivo si no del Parlamento”.

El diputado dijo que “ahorita ya es competencia del Parlamento, los diputados son los que pueden hacer modificación. Ojalá la Comisión permanente recomiende el retiro de ese instrumento en base a las palabras del presidente y traiga la versión final para que se respete al electorado que va a debatir ese proyecto en la Asamblea”.