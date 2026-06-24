Detienen en Arraiján a hombre investigado por presunto delito sexual contra una menor

Un hombre de 45 años fue aprehendido en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, por su presunta vinculación con un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, informó la Policía Nacional.

La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, luego de una denuncia presentada por la presunta comisión de este delito.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano aprehendido estaría relacionado con hechos investigados en perjuicio de su hija menor de edad, por lo que se realizaron las acciones correspondientes para su ubicación y captura.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para continuar con el debido proceso legal.

Las investigaciones sobre este caso continúan por parte del Ministerio Público.